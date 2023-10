EL INTENDENTE GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA NEDER PARTICIPARON DE UN ENCUENTRO QUE IMPULSA LA INCLUSION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El intendente de la ciudad de Loreto, Prof. Ramón González, acompañado por la diputada nacional, Lic. Estela Neder, participaron del encuentro “Promover e impulsar la inclusión social de las personas con discapacidad para una sociedad más equitativa”.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Loreto, a cargo de la Prof. Sandra Leguizamón, en conjunto con la coordinadora del C.I.C Cecilia Roldán.

En esta ocasión, la secretaria de Acción Social, realizó la presentación del nuevo personal integrado a la Oficina de Discapacidad, «personas que poseen sus capacidades diferentes, quienes hoy pueden trabajar y ser parte de esta área que se encuentra en el CIC».

Agregó: «Para este gran equipo de la Secretaria de Acción Social, es muy importante la inclusión, en donde a partir de esto se desea generar conciencia y empatía en toda nuestra sociedad».

A partir de ello, el intendente González, quien estuvo presente, expresó: “Hoy ya se cumple un año de nuestra gestión, de mí trabajo como intendente de la ciudad de Loreto. Para mí, el poder compartir estas cosas son muy significativas. Desde mí lugar puedo decir que en Loreto todavía no cumplí con los diferentes objetivos que me propuse por el hecho de que aún tengo pensado en seguir trabajando en nuestra ciudad y como intendente para que eso se pueda concretar».

Amplió: «Éstos son nuestros primeros pasos, todavía nos falta mucho por caminar, lo que estamos haciendo con la inclusión es el comienzo. Esto que estamos haciendo con la oficina de Discapacidad, son cosas que no se ven a diario, pero vale la pena apostar, e insistir para que esto sea normal en todas partes de nuestra sociedad. A veces nos ponemos felices por otras cosas que quizás no son más importantes que estas acciones. Es por eso que desde nuestra gestión, ya tenemos el proyecto para que se realice la sala de rehabilitación para ustedes, para las personas que poseen su discapacidad».

«Vamos a seguir incorporando gente de nuestra sociedad, a todos ustedes mis felicitaciones y te felicito Sandra por el excelente equipo formado, y cuenten con todo mi apoyo siempre”.

Por su parte, la diputada nacional, Neder expresó: «Estas cosas nos llenan de satisfacción y orgullo, saber que mediante este equipo no se dejó la mirada humanizada hacia la sociedad sino que nos hemos involucrado para que realmente la inclusión no sea algo raro, sino que sea algo que se pueda abrazar. Deseamos que esto pueda ser algo que se la viva, que se la sienta y se la practique en nuestra sociedad. Agradezco a todas las personas que forman parte de este gran equipo por el trabajo que vienen realizando”.

También, la secretaria de Acción Social indicó: “Desde la Secretaría de Acción Social dependiente de la Municipalidad de Loreto, tenemos la oficina de Discapacidad, una oficina que cuenta con varios integrantes, entre ellos, personas con discapacidad que se encuentran trabajando en esta área. Esta oficina es un lugar muy importante, donde nos encargamos de brindar atención y asimismo la gestión que necesita la gente por medio de nosotros lo del CUD, Certificado Único de Discapacidad. Nuestro trabajo es en equipo constante, nuestra oficina se creó con el motivo de no solo de realizar atenciones y gestiones, sino que también se creó para que exista la inclusión, la misma que no se ve tan seguido hoy en día. Es por eso que hoy en día, nuestra oficina cuenta con personal discapacitado, quienes son capaces y en los que confiamos en que pueden trabajar con nosotros a pesar de su discapacidad. Entre nuestros nuevos integrantes tenemos a Luana Herrera, una chica no vidente que hoy cumple sus sueños realizando sus estudios en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, quién también forma parte de nuestra Oficina de Discapacidad. En esta ocasión, quiero agradecer al Intendente González y a la diputada nacional, Lic. Estela Neder, quienes nos acompañan en cada proyecto y nos ayudan a seguir creciendo como el gran equipo que somos”.

En la ocasión, se informó que en el grupo de los placeros, se incorpora como seguridad de los juegos y las plazas en general, Cristian Chávez, alias Chino como todos lo conocemos en nuestra ciudad de Loreto. También se les entrego como obsequio a este grupo, remeras para que sean identificados en su trabajo laboral, además desde esta oficina se hizo entrega de un andador solicitado por un vecino de Loreto que lo necesita.

En este emotivo encuentro, estuvo presente parte del Gabinete Municipal y público en genera