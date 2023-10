ESPECIALISTA DISERTÓ SOBRE «LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD»

La propuesta es organizada por el Poder Judicial, a través del Centro Único de Capacitación y la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la UCSE

El aula magna de la Universidad Católica de Santiago del Estero, fue el ámbito donde se llevó a cabo la primera jornada de la capacitación sobre los «Aportes para el Sistema Penal Juvenil».

En la oportunidad integraron el estrado, la integrante del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Dra. Mary Beloff; el vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, Mg. Eduardo Llugdar; la ministra de Justicia y DD. HH de la Provincia, Dra Matilde O`Mill; el rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Ing. Luis Lucena; el delegado de la Asociación Americana de Juristas, Dr. Antenor Ferreira.

Estuvieron presentes, los titulares de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, respectivamente, Dres. Luis Alberto De la Rua y Enrique José Billaud; la vice decana y el vice decano de la Facultad de Cs Políticas, Sociales y Jurídicas de la Ucse, Dra. Liliana del Valle Abdala y Dr. Gabriel Ávila; el secretario de Justicia de la Provincia, Dr. Ramiro Santillán; magistrados del Fuero Penal e invitados especiales.

En ese marco, el Lic. Luis Lucena, dio la bienvenida a los asistentes, oportunidad en la que remarcó, “es una alegría institucional haber concretado la visita de la Dra. Beloff. Pensamos que el universo sobre el cual se va a conversar es importantisimo desde lo humano pero también desde lo social”.

Seguidamente, la Dra. Matilde O´Mill, agradeció la presencia de la disertante, al tiempo que destacó la capacitación organizada por el Poder Judicial de Santiago del Estero.

En ese sentido, expresó: “tenemos un gran compromiso con la mirada con la que vamos a tratar esta problemática que es social, pero que tiene una arista legal, pero que es parte de una problemática compleja que es transversal a todo la sociedad, que nos involucra y en la que todos somos parte de la solución. Las instituciones organizadoras, consientes de la vulnerabilidad que atraviesa la minoridad infractora de la Ley Penal, asume el compromiso de generar acciones, espacios de capacitación que se transformen en aportes significativos para una cadena institucional que requiere ser fortalecida . El desafío asumido solo será posible desde una mirada socio antropológica que aborde las prácticas culturales vinculadas al delito y la construcción de identidades sin dejar de lado las prácticas institucionales”.

Cabe indicar, que la propuesta académica, tendrá continuidad el día martes, oportunidad en la que el Dr. Eduardo Llugdar, vicepresidente primero del STJ, abordará, «El caso Mendoza vs. Argentina y el principio del efecto útil en la realidad de la justicia juvenil en el país”.. En tanto, el Dr. Prof. Omar Palermo, juez de la Corte Suprema de la provincia de Mendoza y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, se referirá a la “Función de la pena y el Derecho Penal Juvenil”.

Conferencia Dra. Mary Beloff

A continuación, la catedrática analizó la temática, «La baja de la edad de la imputabilidad», en la que remarcó que, «esta provincia tiene una Ley Penal Juvenil y ello supone un gran esfuerzo que habla del compromiso de mucho tiempo con la temática. Los niños y adolescentes de este país tienen que saber que desde hace mucho tiempo, hay una consistencia política de que el Estado Argentino cumpla con sus obligaciones internacionales.

“Esto tiene que ser destacado, agregó, porque en el ámbito del Derecho de la Infancia, Argentina tiene, desde el punto de vista legal, una experiencia acumulada enorme, en el marco de una región que también ha tenido unos avances extraordinarios en términos de reformas legales y cumplimientos de la manda convencional regional y universal que no es comparable con lo que pasa en otras partes del mundo”.

Con relación a la temática planteada, puntualizó que “el nombre de esta disertación asume que hay que hacer algo con la edad de imputabilidad y si alguien quiere hacer algo en relación a la inseguridad en general o en particular a los delitos que se le imputan a los menores de dieciocho años, es que hay que hacer otras cosas”.

En ese sentido, la Dra Beloff, expresó: «la afirmación que la incidencia que tienen las personas menos de dieciocho años de edad en ese tipo de delitos es significativa y la causa que explica esa aumento, es falsa porque no tiene correlato empírico en ninguna región del país y aún con las dificultades que tenemos, ello se puede corroborar. Más aún en las regiones más complejas en Lationamerica, puntualmente en lo que se conoce como » El triángulo del Norte, grupo de países integrado por Honduras, El Salvador y Guatemala, donde se ha desarrollado particulares características de muchos años de desarrollo de instalación del crimen organizado, donde los grupos donde las asociaciones de adolescentes involucrados en delitos hasta tienen nombre propio».

«Por lo tanto, la incidencia de la participación de personas por debajo de la edad mínima en el delito no mueve el amperímetro de la seguridad e inseguridad en el país y ello es así en todo el mundo», concluyó