Jaime Durán Barba destruyó a Macri y Milei: «El cambio es una palabra vacía»

El exasesor político de Juntos por el Cambio se despachó contra el expresidente y su estrategia electoral de cara al balotaje.

Durán Barba estuvo como invitado en LN+ y criticó a Mauricio Macri por su alianza con el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Al ser consultado sobre por qué con esta coyuntura económica la gente votó al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, el asesor político se preguntó: «¿Estará tan mal la gente que vota por este candidato que sale primero?», a lo que uno de los periodistas le resalta los números de pobreza y la inflación, a lo que Jaime Durán Barba replicó: «Pero se ve que para la percepción de la gente no, la gente no es idiota, si estuviese tan mal no lo votaría».

En cuanto a los dichos de Mauricio Macri de que el más del 50% del electorado votó por un cambio, refiriéndose a los números que sacó Bullrich y Milei, el ecuatoriano manifestó: «El cambio tiene el 80% en todos los países del mundo, cambio es una palabra vacía, todo el mundo quiere el cambio».

«¿Por qué Macri no se lanzó como presidente y ganó las elecciones?», se preguntó el asesor político, a lo que inmediatamente se respondió: «Porque tiene pésimas cifras, tiene un rechazo total, la gente no quiere su cambio. El cambio es una palabra vacía, porque puede entrar todo».

Por último, se refirió al enojo que tiene con Mauricio Macri: «Estoy enojado porque me da pena lo que pasó con Juntos por el Cambio, yo creía en ese proyecto, fui uno de los de que ayudaron para que se forme y termina volando en pedazos y a mi me duele», expresó.