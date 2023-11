Santiago del Estero será sede del Campus de Hockey

El Campus de hockey se realizará los días miércoles 8 y jueves 9 de noviembre en doble turno en el Estadio Provincial de Hockey. El primer turno será de 8 a 12hs. y el turno tarde de 18 a 21hs.

De Buenos Aires llegarán 5 personas para llevar adelante la clínica: Matias Vila DT, Leandro Bonino PF, Juan Manuel Vivaldi (arquero y ex León), Bianca Donati (leona) y Lucas “colo” Vila (León).

En la clínica se trabajará con 100 jugadoras de categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 19 que estén pasando por procesos selectivos con entrenamientos intensivos durante 3 turnos y 100 jugadoras desde Sub-12 a Sub 19 en 1 turno.

A estas 200 jugadoras se suman las arqueras que tendrán entrenamiento diferenciado a cargo de Juan Manuel Vivaldi.

Al equipo de Buenos Aires se le sumará un grupo aproximado de 15 entrenadores y PF de la provincia de Santiago del Estero que trabajarán y se capacitaran de la mano de Matías Vila.

Para mayor información consultar al mail: slproductoradeeventos@gmail.com.